Los miles de soles de la diputada Yenifer Paredes: dinero triangulado con terceros con destino a Lilia Paredes

Una deuda de más de S/52 mil que mantenía la exprimera dama Lilia Paredes con una cooperativa de Chota es ahora parte de las investigaciones del Ministerio Público. Según una disposición fiscal, el préstamo habría sido cancelado con dinero que Yenifer Paredes depositó previamente en cuentas de terceras personas.

El documento fiscal, obtenido en exclusivo por Panorama, señala que la deuda con la Cooperativa de Ahorro y Crédito Todos los Santos de Chota ascendía a S/52.137 y fue cancelada íntegramente el 29 de agosto de 2022. Para la Fiscalía, los movimientos realizados antes de ese pago forman parte de una operación que viene siendo investigada.

La hipótesis del Ministerio Público apunta a que Yenifer Paredes habría utilizado cuentas de personas de su entorno para canalizar los recursos. Estos depósitos son analizados debido a que la Fiscalía considera que podrían corresponder a activos de presunto origen ilícito.

CASO ANGUÍA

Los movimientos financieros forman parte de la investigación del denominado caso Anguía, que comprende también operaciones vinculadas con la Municipalidad Distrital de Anguía. Entre ellas se encuentran transferencias por cerca de S/20 mil que habrían sido giradas a nombre de Yenifer Paredes y cuyo origen y sustento también son materia de investigación.

La Fiscalía investiga a Yenifer Paredes por presuntos delitos de peculado, colusión y lavado de activos. El caso vuelve a cobrar relevancia luego de que Yenifer Paredes asumiera como diputada tras las elecciones del 12 de abril.