Las noches de Pedro Castillo: diputados y senadores de JP abusando de credenciales para visitas nocturnas

Las noches en el penal Barbadillo, donde se encuentra recluido el expresidente Pedro Castillo, se han convertido en escenario de visitas de algunos integrantes de Juntos por el Perú. Diputados y senadores de esta agrupación han sido registrados llegando al establecimiento penitenciario en horas de la noche, en algunos casos portando bolsas de comida y utilizando modernos vehículos.

Entre los legisladores que aparecen en estos registros se encuentran Julián Pérez Mallqui, Iber Maraví Olarte, José Castillo Terrones, Yenifer Paredes y Jessica Sadith Pérez Quispe. Todos ellos pertenecen a Juntos por el Perú y, según los registros, llegaron al penal utilizando modernos vehículos para luego ingresar tras identificarse ante el personal encargado del establecimiento.

Algunos de los visitantes incluso fueron vistos llevando bolsas de comida al interior del penal. Las visitas se produjeron durante horarios nocturnos, una situación que ha generado cuestionamientos debido a las condiciones en las que estos legisladores estarían realizando sus ingresos al establecimiento penitenciario.

¿ACTOS IRREGULARES?

Para el excongresista Víctor Andrés García Belaúnde, los parlamentarios tendrían conocimiento de que este tipo de visitas podría ser irregular y que el horario elegido les permitiría pasar desapercibidos. “Es un abuso de poder”, sostuvo García Belaúnde, quien además señaló que la Comisión de Ética debería iniciar una investigación para establecer si los legisladores utilizaron de manera indebida sus credenciales o su condición parlamentaria para facilitar estos ingresos.