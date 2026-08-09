Ministro de Salud junto a Panorama confirmando la situación catastrófica: visita inopinada a dos hospitales que enferman

En exclusiva, Panorama acompañó al ministro de Salud, Luis Dyer, durante una visita inopinada a dos hospitales de Lima Este para conocer de primera mano las condiciones en las que se encuentran sus equipos, maquinarias y personal destinados a la atención de los pacientes. La inspección permitió encontrar diversos aparatos que deberían estar operativos, pero que actualmente permanecen paralizados.

El primer punto de la visita fue el Hospital Nacional Hipólito Unanue, donde se detectaron equipos médicos fuera de servicio. Entre ellos se encuentran dos tomógrafos y un equipo de rayos X que no estarían siendo utilizados para atender a los pacientes debido a problemas que mantienen paralizados sus servicios.

Durante el recorrido también se identificaron equipos médicos que fueron enviados a reparación y que, pese al tiempo transcurrido, todavía no han sido devueltos al hospital. Esta situación limita la capacidad de atención del establecimiento y obliga a mantener equipos fuera de funcionamiento durante periodos prolongados. Otro de los puntos que llamó la atención fueron algunas máquinas alquiladas que continúan generando pagos pese a que no estarían siendo utilizadas.

CAMBIOS

La inspección continuó en el Hospital de Ate, donde también se revisó el estado de los equipos y las condiciones en las que se brinda atención a los pacientes. Tras lo encontrado, el ministro de Salud anunció cambios en el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, organismo del Ministerio de Salud encargado de la gestión y suministro de recursos estratégicos para el sistema público de salud.