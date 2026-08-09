Keiko Fujimori en el cementerio de las geomallas: presidenta reacciona ante exclusiva de Panorama

Hace una semana, Panorama reveló en exclusiva que materiales de contención adquiridos para enfrentar los posibles efectos del fenómeno El Niño permanecían almacenados y no habrían sido instalados en las zonas para las que fueron destinados.

Tras la denuncia, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, llegó hasta el lugar para verificar personalmente el estado de los materiales. Durante su visita, señaló que se evaluaría la situación y que se buscarían mecanismos para agilizar los procesos pendientes, con el objetivo de que los recursos puedan ser utilizados para el fin para el que fueron adquiridos.

RESPONSABLE

Sin embargo, detrás de la paralización del proceso aparece un funcionario identificado por la Contraloría. Se trata de José Revilla Vuelot, quien en ese momento se desempeñaba como trabajador de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y habría emitido la conformidad de 21 expedientes técnicos que permitieron continuar con el proceso de adquisición.

Según el informe de control, estas acciones permitieron que se aprobara el pago de aproximadamente S/630 mil y que se contratara a una empresa para adquirir los materiales. Parte de estos recursos incluía mallas de contención que fueron trasladadas desde Suiza. No obstante, se habría detectado serias irregularidades lo que finalmente terminó afectando la continuidad del proceso.