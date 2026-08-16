El documento incriminador de Harvey Colchado: Fiscalía pide 9 años de prisión para diputado de Ahora Nación

Harvey Colchado, actual diputado de Ahora Nación y miembro de la Comisión de Ética, se encuentra en la mira del Ministerio Público, que solicita una condena de 9 años y 4 meses de prisión en su contra. La acusación fiscal está relacionada con un documento que el exoficial de la Policía Nacional habría firmado ante un notario público en abril de 2021.

Según la Fiscalía, Colchado habría incurrido en el presunto delito de falsedad ideológica al declarar en un poder especial que era trabajador “independiente”, pese a que en ese momento se desempeñaba como coronel activo de la Policía Nacional. El documento tenía como finalidad otorgar facultades a su madre para administrar una vivienda de su propiedad que, según la investigación, era alquilada a la propia institución policial.

Además, el Ministerio Público le atribuye el presunto delito de negociación incompatible, en calidad de cómplice primario. Para la Fiscalía, las circunstancias vinculadas al inmueble y al documento presentado ante el notario ameritan que el caso llegue a la justicia y se determine la responsabilidad del actual parlamentario.

COLCHADO SE PRONUNCIA

Colchado, sin embargo, rechaza las imputaciones y sostiene que se trata de una denuncia débil y sin fundamento. El exjefe de la Diviac afirmó que no tiene temor ante la investigación y confía en que el caso será archivado. “Esa investigación no tiene fundamento y seguramente lo vamos a ganar”, sostuvo, mientras el proceso judicial continúa y será la justicia la que determine si existen responsabilidades penales.