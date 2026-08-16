La factura millonaria del Equipo Especial Lava Jato: 26 millones de soles en sueldos, pasajes y bienes

Documentos del Ministerio Público detallan los recursos destinados al Equipo Especial Lava Jato durante sus años de funcionamiento. Según la información presentada, entre 2017 y 2019 se transfirieron alrededor de 24,5 millones de soles para financiar las actividades de este grupo de fiscales, con niveles de ejecución cercanos al 100 % en cada periodo. El equipo fue creado en enero de 2017 para investigar el caso de corrupción relacionado con Odebrecht.

De acuerdo con el reporte, en 2017 se ejecutaron aproximadamente 7,5 millones de soles; en 2018, 8,4 millones; y en 2019, 8,6 millones. Los recursos fueron destinados, entre otros conceptos, al pago de personal, obligaciones sociales, pasajes, viáticos y adquisición de bienes. A partir de 2020, el presupuesto dejó de contar con asignaciones diferenciadas para el Equipo Especial y pasó a integrarse al presupuesto institucional del Ministerio Público.

GASTOS

Un compilado oficial presentado en el informe calcula en 26 millones 758 mil 418 soles los gastos vinculados al equipo entre 2016 y 2025. Dentro de ese monto figuran aproximadamente 6 millones de soles en remuneraciones de fiscales, 5 millones para personal CAS, 2,5 millones para locadores de servicios, 1,2 millones en pasajes al exterior, 11,6 millones en adquisición de bienes y 63.820 soles en viáticos por comisión de servicios.

Estas cifras han generado cuestionamientos sobre la relación entre los recursos utilizados y los resultados obtenidos por el equipo. Por su parte, el exfiscal José Domingo Pérez sostuvo que la asignación y ejecución de los recursos correspondió a las administraciones de la Fiscalía de la Nación y sus respectivas áreas de gestión.