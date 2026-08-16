Habla el ministro con el primer pedido de interpelación: Juntos por el Perú lo cuestiona por conflicto de intereses

El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, respondió al primer pedido de interpelación presentado en su contra por la bancada de Juntos por el Perú. La moción está relacionada con los aportes de campaña realizados por Evangelina Arias, presidenta del directorio de la Minera Poderosa, a su partido durante las últimas elecciones. Belaunde señaló que se trata de un mecanismo legítimo de control político y afirmó que acudirá a la Cámara de Diputados para responder las preguntas si la moción alcanza los 44 votos requeridos.

Durante una entrevista con Panorama, el titular de Defensa defendió las contribuciones y precisó que fueron realizadas por Arias a título personal y no directamente por la empresa. Asimismo, sostuvo que los aportes fueron declarados ante la ONPE y afirmó que la empresaria tiene derecho a participar en política dentro del marco de la ley. Belaunde reconoció además que conoce a Arias y que coincidió con ella en algunos almuerzos, aunque negó mantener una relación comercial o personal cercana.

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con las operaciones militares que se desarrollan en Pataz, donde existe un estado de emergencia debido a la presencia de organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal. Frente a las acusaciones de un posible conflicto de intereses, Belaunde negó que las Fuerzas Armadas estén actuando para favorecer a Minera Poderosa y aseguró que las operaciones responden exclusivamente a la necesidad de combatir a las organizaciones criminales que operan en la zona. También descartó haber recibido pedidos directos de la empresa o de Arias para incrementar la presencia militar.

MOCIÓN CONTINUARÁ SU TRÁMITE

Finalmente, el ministro Rafael Belaunde reconoció que años atrás una empresa de saneamiento vinculada a él realizó un trabajo para una subsidiaria de Poderosa, por el cual recibió un pago que, según afirmó, fue declarado y tributado. El titular de Defensa sostuvo que este antecedente no condiciona sus actuales funciones y reiteró que las acciones militares en Pataz obedecen únicamente a criterios de seguridad nacional. La moción de interpelación continuará ahora su trámite en la Cámara de Diputados.