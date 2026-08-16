A mes y medio de las elecciones: se calienta la carrera por la Municipalidad de Lima

La carrera por presidir la Municipalidad Metropolitana de Lima empieza a calentarse a mes y medio de las elecciones. Según una encuesta de CIT Opinión & Mercado, realizada con 500 muestras en Lima Metropolitana y un margen de error de 4.4%, Rafael López Aliaga lidera la intención de voto con 22.8%. En el segundo lugar se registra un empate técnico entre Francis Allison, con 13%, y Carlos Bruce, con 12.4%.

Más atrás aparece Daniel Urresti con 9.8%, seguido de Alberto Tejada con 4.4%. Sin embargo, uno de los principales datos del estudio es el alto porcentaje de electores que todavía no define su preferencia. El 20.6% respondió que no sabe o no opina, mientras que un 8.2% manifestó que no votaría por ninguno de los candidatos, lo que representa un 28.8% de electores que aún podrían cambiar el escenario electoral.

Manuel Saavedra señaló que Daniel Urresti viene creciendo en distintos sectores de la ciudad y cuenta con un electorado más popular, que podría permitirle escalar posiciones en las próximas semanas. También sostuvo que López Aliaga mantiene un voto duro difícil de desplazar, aunque consideró que todavía no se puede determinar si alcanzó su techo electoral. El debate entre candidatos podría ser determinante para los indecisos, como ocurrió en anteriores elecciones municipales.

SITUACIÓN EN DISTRITOS

La encuesta también evaluó algunas jurisdicciones de Lima. En Chorrillos se registra un empate técnico entre Henry Herrera Alemán y Ricardo Vázquez Laguna, mientras el actual alcalde Richard Cortés Melgarejo aparece en tercer lugar. En Los Olivos, los candidatos Felipe Castillo Oliva y Felipe Castillo Alfaro también mantienen una disputa cerrada. El estudio fue realizado durante la primera y segunda semana de agosto y, según los especialistas, el elevado número de indecisos mantiene abierta la carrera por la Alcaldía de Lima.