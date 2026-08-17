Alias “Cheldo” y su temporada tras las rejas: nuevo diputado de JP estuvo preso y sentenciado por “robo agravado”

Secreto al descubierto. Salen a la luz nuevas revelaciones sobre el flamante diputado de Juntos por el Perú, Julián Pérez Malqui, conocido con el alias de “Cheldo”. Según documentos judiciales difundidos por el programa Panorama, el ahora parlamentario ingresó al penal de Yanamilla, en la región Ayacucho, en julio de 2001, cuando tenía 26 años, debido a un proceso por el delito de hurto agravado en agravio de la empresa WinRock International.

La documentación señala que el despacho judicial dispuso su internamiento tras dictarse un mandato de detención en su contra. El caso estaría relacionado con el hurto de motosierras y otras herramientas que habían sido destinadas a comunidades agrícolas. Un testimonio recogido por Panorama también aseguró haber conocido a Pérez Malqui durante su permanencia en el establecimiento penitenciario y recordó que participaba en actividades deportivas dentro del penal.

De acuerdo con los documentos mostrados en la investigación, Pérez Malqui fue excarcelado el 14 de diciembre de 2001, luego de que se dictara una sentencia con ejecución suspendida. El reportaje de Panorama cuestionó que estos antecedentes no aparezcan consignados en su declaración jurada presentada para ejercer el cargo público y planteó que corresponde determinar si tenía la obligación legal de informar sobre aquella sentencia.

ALIAS “CHELDO” Y OTROS CUESTIONAMIENTO

El caso se suma a otros cuestionamientos sobre el actual diputado. En los documentos exhibidos también figura un ingreso al penal en febrero de 2024 por lesiones culposas en agravio de un menor, mientras que actualmente enfrenta una denuncia por presunta violencia física y psicológica contra su expareja. Durante las consultas realizadas por Panorama, Pérez Malqui evitó responder sobre los documentos y los señalamientos relacionados con su pasado judicial.