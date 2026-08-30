Ministros se reúnen de emergencia tras masacre y secuestro en Trujillo

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, convocó la noche de este domingo a una reunión de emergencia con integrantes del Gabinete Ministerial, luego de la masacre y el secuestro registrados en la ciudad de Trujillo, región La Libertad. La jefa de Estado retornó a Lima tras cumplir una jornada de trabajo en la región Puno y dispuso evaluar de inmediato la situación de seguridad.

La reunión se inició a las 7:30 de la noche y cuenta con la participación del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta; el ministro de Defensa, Rafael Belaunde; y el ministro del Interior, César Astudillo. Durante el encuentro, las más altas autoridades del Ejecutivo analizan los hechos ocurridos en Trujillo y las medidas que deberán adoptarse desde el Ejecutivo.

El violento ataque dejó cuatro personas asesinadas y un empresario dedicado a la compra y venta de minerales en la región La Libertad fue secuestrado por los delincuentes armados. La Policía Nacional ha desplegado un equipo especializado de la División de Secuestros para investigar el caso y ubicar al empresario, mientras se busca identificar y capturar a los responsables.

FACULTADES LEGISLATIVAS

Esta reunión de emergencia ocurre pocos días después de que el Gobierno presentara ante el Parlamento un proyecto de ley para solicitar facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana y lucha contra el crimen. El Ejecutivo sostiene que estas facultades permitirían implementar nuevas medidas para enfrentar con mayor eficacia y contundencia a las organizaciones criminales.