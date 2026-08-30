El coleccionista de sentencias: diputado de FP usa también despacho para audiencias judiciales

El diputado de Fuerza Popular, Javier Castro Cruz, vuelve a estar en el centro de la polémica tras protagonizar un enfrentamiento con el gobernador de Lambayeque durante la semana de representación. El legislador acumula una serie de sentencias judiciales y, pese a ello, llegó al Congreso en el actual periodo bicameral.

Castro Cruz registra nueve sentencias firmes por delitos como injuria, calumnia y difamación, además de procesos relacionados con obligaciones alimentarias. A este historial se suma una nueva condena por difamación agravada emitida en marzo de este año, durante la campaña electoral.

ÚLTIMO INCIDENTE

El último incidente ocurrió durante una actividad de representación en Lambayeque, donde el legislador intercambió fuertes palabras con el gobernador de la región. Castro Cruz cuestionó la gestión de la autoridad regional, mientras que esta le recordó sus antecedentes judiciales y lo acusó de haberlo difamado durante varios años.

El parlamentario, quien además es propietario de una radio, aseguró que utilizará un estudio jurídico particular para atender sus procesos y afirmó que procurará que sus diligencias judiciales no interfieran con su labor congresal.