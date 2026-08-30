Rafael López Aliaga evalúa el primer mes de Keiko Fujimori al frente del Gobierno

Rafael López Aliaga cuestionó el primer mes de gestión de la presidenta Keiko Fujimori y advirtió que el Gobierno debe actuar con mayor rapidez frente al avance de la criminalidad. El dirigente de Renovación Popular sostuvo que no puede esperarse hasta el próximo año para obtener resultados mientras continúan los asesinatos y extorsiones. Según afirmó, su preocupación no constituye un intento por debilitar al Ejecutivo, sino un llamado a tomar medidas urgentes frente a la situación de inseguridad que atraviesa el país.

López Aliaga planteó que el Gobierno podría utilizar decretos de urgencia para reasignar recursos hacia seguridad ciudadana y adquirir tecnología para combatir las extorsiones. También propuso fortalecer la inteligencia policial, implementar equipos de geolocalización de llamadas, crear centrales de recompensas y mejorar el equipamiento de los serenos. Además, cuestionó algunas estructuras de la administración pública y planteó reducir gastos que considera innecesarios para destinar mayores recursos a la lucha contra el crimen.

Respecto al pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo, aseguró que Renovación Popular está dispuesto a respaldarlo, aunque adelantó que buscará modificar algunos de sus contenidos durante el debate parlamentario. López Aliaga señaló que deben priorizarse las medidas relacionadas con seguridad ciudadana y prevención ante el fenómeno de El Niño. Asimismo, planteó endurecer las penas para delitos como sicariato, violación y corrupción, además de fortalecer las herramientas legales para combatir a las organizaciones criminales.

SUS PROPUESTAS PARA LIMA

El candidato municipal también habló de sus propuestas para Lima, entre ellas la transferencia de Sedapal a la Municipalidad Metropolitana, cambios en la ATU y el impulso de proyectos de transporte como los trenes hacia Chosica. Sobre la relación con el Gobierno, aseguró que Renovación Popular no busca “dinamitar” una administración que recién comienza, pero sí ejercer control político y promover cambios desde el Congreso. “Actualmente lo importante es que se haga rápido y a paso seguro”, sostuvo al resumir su posición frente al Ejecutivo.