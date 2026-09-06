Óscar Arriola renuncia a la comandancia general de la PNP

El comandante general de la Policía Nacional del Perú, general Óscar Arriola, anunció este domingo que dejará la jefatura de la institución. La decisión fue comunicada durante una conferencia de prensa realizada en Palacio de Gobierno, donde también se confirmó que el teniente general Fredy López Mendoza será su reemplazo.

En la presentación participaron el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y el ministro del Interior, César Astudillo. Arriola explicó que su salida responde a razones de gobernabilidad y a la necesidad de garantizar la continuidad de los objetivos estratégicos de la institución en la lucha contra la criminalidad organizada y la delincuencia común.

Durante su intervención, el general agradeció a su familia y aseguró que no se arrepiente de las decisiones adoptadas a lo largo de su trayectoria profesional. Asimismo, dirigió un mensaje a los integrantes de la PNP y les pidió no desfallecer y mantener su compromiso con la institución y el juramento realizado ante la patria y la bandera.

FREDY LÓPEZ LO REEMPLAZARÁ

Finalmente, Arriola exhortó a los policías a continuar trabajando frente a las distintas modalidades delictivas que afectan al país. “Sigan adelante. No pueden vencernos”, afirmó, al recordar la lucha de la institución contra el terrorismo y el crimen organizado. El relevo formal con el teniente general Fredy López Mendoza se concretará en los próximos días.