El penal Piedras Gordas funciona a ciegas: cámaras y escáneres sin funcionar hace meses

Una visita inopinada de la Contraloría General de la República evidenció graves deficiencias en el penal Ancón I, donde equipos de control de ingreso, cámaras de seguridad y sistemas de vigilancia permanecen inoperativos.

Entre los equipos afectados se encuentran los body scan y máquinas de rayos X utilizados para revisar a visitantes y paquetes. Ante su falta de funcionamiento, las inspecciones se realizan de manera manual, lo que incrementaría el riesgo de ingreso de objetos prohibidos.

La situación también alcanza al sistema de videovigilancia, 96 cámaras presentan problemas de visualización y almacenamiento de imágenes, mientras que otras 82 estarían fuera de servicio debido a fallas eléctricas.

MÁS DEFICIENCIAS

La Contraloría también detectó deficiencias en los torreones, sistemas de iluminación, tableros de control, equipos de aire acondicionado y elementos de seguridad contra incendios. Incluso se observaron equipos cubiertos de polvo y signos de falta de mantenimiento.

Ancón 1 alberga a internos vinculados a organizaciones dedicadas a delitos como extorsión, sicariato y narcotráfico, por lo que las fallas en los controles generan preocupación sobre la seguridad dentro del establecimiento.