El detrás de cámaras de la visita de Marco Rubio en Lima: Keiko Fujimori le da el sí al "Escudo de las Américas" de Trump

La llegada de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, al Perú estuvo marcada por una intensa agenda diplomática y de seguridad. El funcionario sostuvo reuniones con la presidenta Keiko Fujimori y otros representantes del Gobierno, en una visita que buscó reforzar la relación bilateral.

Uno de los principales temas fue la participación del Perú en el denominado “Escudo de las Américas”, iniciativa orientada a fortalecer la cooperación entre países para enfrentar al crimen organizado y a las organizaciones que las autoridades estadounidenses califican como grupos terroristas.

Rubio sostuvo que estas organizaciones representan una amenaza directa para la soberanía de los países de la región y destacó la necesidad de compartir información, recursos y capacidades para combatirlas.

Por su parte, la presidenta Fujimori señaló que el Gobierno busca declarar a determinadas organizaciones criminales como grupos hostiles y terroristas, una propuesta incluida en el pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo ante el Congreso.

COMPETENCIA GEOPOLÍTICA

La visita de Rubio también estuvo rodeada por la creciente competencia geopolítica entre Estados Unidos y China. Durante la semana, la embajada china en el Perú respondió a cuestionamientos formulados por Rubio, mientras que el secretario de Estado estadounidense evitó entrar en una confrontación directa y optó por destacar la cooperación con el Gobierno peruano.