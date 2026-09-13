Los ministros y su lucha por las facultades: guerra entre las dos Cámaras del Congreso

El pedido de facultades legislativas del Ejecutivo continúa generando un enfrentamiento con el Congreso, en medio de posiciones encontradas sobre el alcance de las medidas que busca implementar el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori.

Desde el Ejecutivo, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, defendió la solicitud de 66 facultades y cuestionó a las bancadas que rechazan el proyecto. El premier señaló que el Gobierno busca alcanzar acuerdos con la Cámara de Diputados para avanzar con parte de su plan de gobierno.

OPOSICIÓN

La oposición, en tanto, reclama que el Ejecutivo reduzca el número de materias solicitadas y vuelva a presentar un proyecto enfocado en asuntos considerados urgentes. Algunas bancadas sostienen que el pedido actual es demasiado amplio y que determinadas reformas pueden ser tramitadas directamente mediante proyectos de ley.

De las ocho comisiones que ya emitieron pronunciamiento sobre la solicitud, seis recomendaron no otorgar las facultades. Uno de los puntos defendidos por el Gobierno está relacionado con la seguridad. Entre las medidas solicitadas figura la posibilidad de implementar herramientas para identificar rápidamente los chips utilizados en llamadas de extorsión. También se incluyen propuestas vinculadas a la modernización de pequeñas y microempresas y otras reformas que el Ejecutivo considera necesarias para cumplir su plan de gobierno.