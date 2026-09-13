Techito avisa: confesiones y propuestas del candidato segundo en las elecciones para Lima

A tres semanas de las elecciones municipales, el candidato Carlos Bruce intensificó sus actividades proselitistas. El exministro y excongresista sostuvo que continuará recorriendo distintos distritos de Lima para acercarse a los electores.

Bruce también respondió a los cuestionamientos generados por la difusión de un video en el que aparece durante una reunión social junto a su pareja. El candidato negó que en las imágenes exista alguna situación irregular y afirmó que se trató de una reunión con personas de distintas edades.

PROPUESTAS

En materia de propuestas, planteó que Lima cuente con una planta de reciclaje y que los recursos generados permitan financiar un bono destinado a la construcción de viviendas. También propuso desarrollar estacionamientos subterráneos, principalmente en zonas del centro de la ciudad.

Respecto a los peajes, Bruce cuestionó el manejo de las concesiones y advirtió que eventuales decisiones adversas en procesos arbitrales podrían generar un impacto económico para la Municipalidad de Lima y reducir los recursos disponibles para obras.

En seguridad ciudadana, presentó al exministro del Interior y excomandante general de la Policía Vicente Romero como responsable del capítulo de seguridad de su plan de gobierno. Bruce reconoció que enfrentar la inseguridad no será una tarea que pueda resolverse en pocos meses y planteó abordar el problema como una prioridad de su eventual gestión.