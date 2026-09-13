La diputada prepotente y su asesor impostor: contratando a los “padrinos” en el Partido del Buen Gobierno

La diputada Karina Santana Vera, del Partido del Buen Gobierno, se encuentra en el ojo de la tormenta por contratar como asesor a Luis Alberto Wurtelle Aguirre, quien consignó en su hoja de vida una trayectoria como supuesto oficial de la Marina de Guerra del Perú. Según información oficial de la institución citada por Panorama, el hombre realizó servicio militar entre el 26 de enero de 1984 y el 7 de noviembre de 1985, y fue dado de baja con el grado de marinero por tiempo cumplido.

El reportaje también puso bajo la lupa las fotografías que Wurtelle Aguirre difundía en redes sociales, donde aparece con uniforme de la Marina, numerosas medallas e insignias. En su currículum figura como teniente primero en retiro de Infantería de Marina y como integrante de una unidad de comandos anfibios. Sin embargo, el excongresista y exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, José Cueto, cuestionó estas afirmaciones y aseguró que Wurtelle nunca pasó por la Escuela Naval.

José Cueto también observó los distintivos que aparecen en el uniforme utilizado por el asesor Luis Alberto Wurtelle Aguirre. Según explicó, las insignias corresponderían a distintos grados y cursos de la Marina, por lo que existirían inconsistencias en la indumentaria que exhibía. Consultado por Panorama sobre estas observaciones y las fotografías difundidas, el asesor evitó responder y se limitó a señalar en reiteradas ocasiones: “Me reservo el derecho”.

POLÉMICO INCIDENTE

Por otro lado, la congresista Karina Santana Vera protagonizó un polémico incidente durante una operativo de fiscalización en la ciudad de Huaral. La trabajadora se acercó al vehículo de la parlamentaria ante las quejas de transeúntes por el bloqueo del paso y comenzó a registrar el procedimiento con su celular. Ante esta situación, la legisladora respondió de esta manera: “No me estés grabando, por favor. Porque si me estás grabando, vas a perder tu trabajo”.