Urresti versus Allison: "cuchillos voladores" en el debate oficial que inicia mañana

A pocas horas del debate municipal organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), los principales candidatos a la Alcaldía de Lima intensificaron sus cuestionamientos y presentaron sus propuestas en materia de seguridad, transporte y ordenamiento de la ciudad.

Daniel Urresti y Francis Allison protagonizaron distintos cruces durante la campaña. Entre los principales temas de discusión se encuentran la seguridad ciudadana, el transporte público, la continuidad de la ATU y el uso de efectivos policiales especializados para combatir los delitos en las calles.

PROPUESTAS

Urresti sostuvo que cuenta con propuestas para enfrentar la inseguridad y planteó trabajar con la Policía mediante la contratación de 100 equipos de efectivos ternas. Frente a esta propuesta, también se planteó que la lucha contra la delincuencia debe incluir acciones contra el crimen organizado.

Por su parte, Allison ha planteado ordenar el comercio ambulatorio considerando la situación de adultos mayores y personas con discapacidad. Su propuesta contempla reubicar a los vendedores en lugares donde puedan mantener sus actividades comerciales. La seguridad y el transporte aparecen así entre los principales ejes de la campaña, mientras los candidatos se preparan para el debate municipal organizado por el JNE.