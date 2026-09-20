¿Quiénes encabezan la intención de voto para la Municipalidad de Lima?

Renovación Popular encabeza la intención de voto para la Municipalidad de Lima, según una reciente encuesta de CIT Opinión & Mercado. El estudio, realizado entre el 16 y el 18 de septiembre, ubica al partido con 28%, seguido por Somos Perú con 12,2%, Podemos Perú con 11,6% y Avanza País con 10%. Más atrás aparecen Fuerza Popular con 4% y Obras con 3,4%, mientras que otras agrupaciones reúnen 6,8%.

Al considerar únicamente los votos válidos, es decir, excluyendo los votos blancos y nulos, Renovación Popular alcanza 36,8%. Somos Perú obtiene 16,1%, Podemos Perú 15,3% y Avanza País 13,2%. Fuerza Popular registra 5,3%, Obras 4,5% y otras candidaturas 8,9%. El resultado muestra además que el 24% de los encuestados manifestó su intención de votar en blanco o nulo, por lo que el escenario todavía podría modificarse conforme avance la campaña.

La medición también incluyó el Callao. En el simulacro de votación para la alcaldía provincial, Renovación Popular registra 40% de los votos emitidos, seguido por Fuerza Popular con 8,4% y Somos Perú con 7,5%. Para la elección de gobernador regional del Callao, Renovación Popular alcanza 41%, Fuerza Popular 8,7% y Somos Perú 7,2%. En ambos casos, el porcentaje de votos blancos o viciados se mantiene elevado, con 36% para la alcaldía y 33,9% para la gobernación.

APROBACIÓN DE KEIKO FUJIMORI

El estudio también midió la aprobación de autoridades nacionales. La aprobación de la presidenta Keiko Fujimori se ubicó en 40,8%, frente a 48,7% de desaprobación, mientras que el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, obtuvo 34,4% de aprobación y 53,8% de desaprobación. La encuesta nacional consideró 1.220 casos efectivos, con un margen de error de ±2,8% y un nivel de confianza de 95%; para la intención de voto municipal, el margen de error señalado fue de ±4,4%.