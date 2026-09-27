Canciller confirma que presidenta Keiko Fujimori recibió invitación de Nayib Bukele para visitar El Salvador

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, recibió una invitación del mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, para realizar una visita oficial a ese país el próximo 29 de octubre. Según informó el canciller Carlos Espá en Panorama, el principal tema del encuentro bilateral será la seguridad ciudadana y la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales. La agenda aún se encuentra en elaboración y será coordinada entre las autoridades de ambos países.

Durante la entrevista, el canciller explicó que el encuentro permitirá intercambiar experiencias sobre la lucha contra el crimen organizado. Señaló que El Salvador puede compartir las medidas adoptadas frente a las organizaciones criminales, mientras que el Perú expondrá su experiencia en la lucha contra grupos terroristas como Sendero Luminoso y el MRTA. La cooperación, precisó, deberá desarrollarse respetando el ordenamiento jurídico y la soberanía de cada Estado.

El funcionario también se refirió al Escudo de las Américas, mecanismo multilateral que actualmente reúne a 15 países y que busca fortalecer la cooperación contra organizaciones criminales transnacionales. Aclaró que no se trata de un tratado internacional, sino de una declaración de voluntad política, por lo que cualquier acuerdo concreto sobre cooperación militar, lucha contra el lavado de activos, narcotráfico o acciones en las fronteras deberá seguir los procedimientos establecidos por cada país.

GUERRA CONTRA EL CRIMEN TRASNACIONAL

Asimismo, destacó que durante la reciente agenda internacional de la presidenta Fujimori se realizaron reuniones con representantes de distintos países. Entre los resultados mencionó un convenio de extradición suscrito con Polonia y coordinaciones con México en el marco de la Alianza del Pacífico. En paralelo, sostuvo que la cooperación internacional será relevante para enfrentar la minería ilegal, el narcotráfico, el lavado de activos y la trata de personas, delitos que, según explicó, pueden estar vinculados a organizaciones que operan en varios países.