La rebelión de los chicos: candidatos que están abajo pero piensan dar batacazo en Lima

La campaña por la alcaldía de Lima entra en su recta final y los candidatos intensifican sus actividades para ganar respaldo de los electores. En sus intervenciones, varios de ellos aseguran que llegarán al sillón municipal y cuestionan las encuestas que no los ubican entre los primeros lugares.

CANDIDATOS QUE BUSCAN DAR BATACAZO

Elio Riera apuesta por una campaña marcada por los enfrentamientos verbales y asegura que quiere convertirse en “el abogado del vecino”. El candidato cuestionó a sus rivales y afirmó que busca representar a los jóvenes. También hizo referencia a su experiencia como abogado y a los personajes políticos a los que ha defendido.

Mónica Yaya, por su parte, destacó sus 25 años de experiencia en la gestión pública y rechazó las encuestas que no la incluyen entre las candidaturas con mayor respaldo. Samuel Daza recordó su paso por la alcaldía de Ancón y planteó una mayor coordinación entre el Ejecutivo y la Municipalidad de Lima para destrabar proyectos.

La seguridad también ocupa un lugar importante en los discursos de campaña. Luis Miguel Llanos planteó una posición de mano dura frente a la delincuencia, mientras otros candidatos presentaron propuestas relacionadas con becas para jóvenes, vivienda para transportistas y la formalización de asentamientos humanos y comerciantes. Con los debates ya en marcha, los postulantes buscan marcar diferencias en la última etapa de la campaña.