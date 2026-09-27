Último simulacro de votación para Lima Metropolitana y sus distritos, según CIT

En el último simulacro de votación presentado por CIT Opinión & Mercado, Renovación Popular registra 29% de los votos emitidos para la Alcaldía de Lima Metropolitana y 39,8% de los votos válidos. Le siguen Somos Perú con 13% de votos emitidos y 17,9% de válidos; Avanza País con 9% y 10%, respectivamente; y Podemos Perú con 7,2% en votos válidos. El estudio fue difundido a una semana de las Elecciones Regionales y Municipales del 4 de octubre.

El desglose distrital muestra escenarios diferentes. En Comas, Renovación Popular registra 23,7%, seguida por Avanza País con 13,7% y Podemos Perú con 13%. En Rímac, alcanza 20%, mientras Somos Perú llega a 13% y Ahora Nación a 10,3%. En Chorrillos, Renovación Popular obtiene 20%, seguida por Somos Perú con 11,7%, Fuerza Popular con 11,3% y Acción Popular con 9,7%. En Surco, en cambio, el simulacro reporta 26,7% para Somos Perú y 21,3% para Renovación Popular, configurando una diferencia estrecha.

En Barranco, Renovación Popular registra 28,7% frente al 20,7% de Somos Perú, mientras que en Breña alcanza 25,7% de los votos válidos, seguida por Podemos Perú con 16,2% y Avanza País con 13,1%. En el Callao, el estudio ubica a Renovación Popular con 41,6% de votos emitidos para la Alcaldía Provincial y 60,3% de votos válidos; para el Gobierno Regional registra 45,4% de votos emitidos y 60% de válidos.

FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA

Según la ficha técnica expuesta durante la presentación, el estudio en Lima y Callao comprendió 3.635 muestras, con márgenes de error diferenciados según cada distrito. CIT precisa que los resultados corresponden al periodo de trabajo de campo y representan una fotografía del escenario electoral, por lo que no constituyen una proyección definitiva de los resultados.