Miguel Torres sobre demora de facultades: “Estamos ante una insensibilidad de la izquierda”

El presidente del Congreso, Miguel Torres, expresó su preocupación por la demora en el debate de la delegación de facultades solicitada por el Ejecutivo. Señaló que está próximo a cumplirse un mes desde la presentación del pedido y cuestionó que la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados todavía no haya emitido un predictamen. Según explicó, las facultades planteadas comprenden tres componentes principales: la atención frente al fenómeno de El Niño, la seguridad ciudadana y medidas relacionadas con el orden del Estado.

Torres sostuvo que estos temas requieren decisiones urgentes y pidió a los diputados acelerar el análisis de la propuesta. Durante la entrevista, defendió la necesidad de otorgar facultades al Ejecutivo, aunque remarcó que no se trataría de entregar un “cheque en blanco”. También señaló que corresponde primero a la Cámara de Diputados tomar una decisión, antes de evaluar lo que podría ocurrir posteriormente en el Senado, que tendría la posibilidad de aprobar, rechazar o modificar la propuesta bajo las reglas de la bicameralidad.

El titular del Parlamento también cuestionó que, mientras el debate sobre las facultades continúa, se hayan presentado iniciativas de interpelación y censura contra integrantes del Ejecutivo. En ese contexto, pidió utilizar estas herramientas parlamentarias con responsabilidad y como último recurso. Torres consideró que el país necesita estabilidad y que el Congreso debe evitar que la búsqueda de acuerdos termine convirtiéndose en una paralización de las decisiones legislativas.

BÚSQUEDA DE ACUERDOS

Frente a la demora, Torres destacó las reuniones que viene sosteniendo el premier Luis Galarreta con diferentes bancadas para explicar la urgencia de las medidas y alcanzar consensos. El presidente del Congreso también llamó a las fuerzas políticas a dejar atrás la confrontación electoral y priorizar las necesidades de la población. Finalmente, evitó pronunciarse sobre candidatos o posibles escenarios electorales y pidió a los ciudadanos participar en las elecciones y garantizar que el voto de cada peruano sea escuchado.