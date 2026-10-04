Pedro Spadaro es el virtual gobernador regional del Callao

El candidato de Renovación Popular superó el 50% de las preferencias, según los resultados preliminares, mientras César Pérez se perfila como virtual alcalde provincial del Callao.

Pedro Spadaro se perfila como el virtual gobernador regional del Callao tras obtener más del 50% de las preferencias electorales, de acuerdo con los resultados preliminares difundidos durante la jornada electoral. El candidato de Renovación Popular celebró el respaldo de los chalacos junto a César Pérez, quien también se proyecta como virtual alcalde provincial constitucional del Callao.

Desde el local de Renovación Popular en el Callao, Pedro Spadaro agradeció a los ciudadanos por el respaldo y aseguró que asumirá el resultado con “humildad” y “responsabilidad”. Asimismo, señaló que desde el día siguiente de la elección comenzarán a trabajar en una agenda para la región, con prioridades en seguridad ciudadana, salud, educación, infraestructura y acceso a servicios básicos.

El virtual gobernador regional del Callao también anunció su intención de solicitar una reunión con la presidenta de la República, Keiko Fujimori, para plantear la denominada “agenda Callao”. En ese sentido, Spadaro sostuvo que uno de los principales objetivos será recuperar el tiempo perdido y atender las necesidades de la población chalaca mediante acciones coordinadas entre las autoridades.

TRABAJO ARTICULADO

Por su parte, César Pérez destacó la posibilidad de que el gobierno regional y la provincia del Callao trabajen de manera articulada. Señaló que esta coordinación permitirá impulsar proyectos de seguridad, infraestructura y transporte, con la expectativa de que el Callao pueda convertirse en un referente para otras regiones del país. Los resultados definitivos deberán ser confirmados por la ONPE.