Rafael López Aliaga: así transcurrió el día del candidato que se sabía ganador

Rafael López Aliaga inició la jornada de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 con una actitud de celebración. Desde su llegada a San Juan de Miraflores, el candidato saludó a simpatizantes y vecinos que se acercaron para expresarle su respaldo. Vestido con pantalón crema, zapatos negros y una prenda celeste, López Aliaga recorrió la zona antes de participar en un desayuno junto a sus seguidores.

Durante la actividad, el candidato aprovechó para cuestionar a la ONPE y al Jurado Nacional de Elecciones, además de rechazar las críticas sobre una supuesta reelección encubierta. López Aliaga sostuvo que su postulación es como primer teniente alcalde y afirmó que la Constitución no le prohíbe participar en dicha candidatura. También aseguró que la Municipalidad de Lima se encuentra actualmente en una situación financiera favorable.

Posteriormente, López Aliaga se dirigió a su local de votación ubicado en el distrito de San Isidro, donde fue recibido por numerosos simpatizantes, periodistas y contó con un resguardo policial que formó un cordón para facilitar su ingreso. El candidato llegó en un vehículo Lexus y realizó un sufragio rápido, acompañado por Carlos Álvarez, señalado en el informe como especialista en seguridad.

EVITÓ DAR DECLARACIONES

Tras cumplir con su deber electoral, el candidato a primer regidor, Rafael López Aliaga, abandonó el lugar sin brindar mayores declaraciones a la prensa. La jornada estuvo marcada por su confianza en obtener la victoria y por los cuestionamientos que lanzó contra los organismos electorales y sus detractores, en un proceso en el que buscaba retornar al sillón municipal desde una candidatura como primer regidor.