La trepada de Francis Allison: su esposa arrasó en Magdalena

El candidato de Avanza País a la Alcaldía de Lima, Francis Allison, pasó al segundo lugar en los resultados preliminares de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, desplazando a Carlos Bruce y ubicándose detrás de Rafael López Aliaga.

Según el reporte presentado durante la jornada electoral, Allison habría avanzado aproximadamente seis puntos porcentuales respecto de posiciones que ocupaba previamente en las mediciones, quedando a una distancia similar del primer lugar.

JORNADA ELECTORAL

El candidato inició la jornada electoral en Villa María del Triunfo, distrito al que vinculó con las principales necesidades que, según afirmó, persisten en sectores de la capital. Durante una actividad en la zona, mencionó la falta de servicios como agua, desagüe, titulación y muros de contención.

Tras emitir su voto en Magdalena, Allison permaneció en su vivienda junto a su familia a la espera de los resultados. Durante el día también manifestó que no guardaba rencor hacia sus contendores, aunque cuestionó la conducta de Rafael López Aliaga durante la campaña.