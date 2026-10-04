Lista de Rafael López Aliaga lidera resultados de elección para Lima Metropolitana

Rafael López Aliaga se perfila como ganador de las elecciones para la Alcaldía de Lima, según el sondeo difundido durante la noche electoral. El candidato de Renovación Popular alcanza el 30.4% de los votos válidos, seguido por Francis Allison, de Avanza País, con 22%, y Carlos Bruce, con 14.1%. Sin embargo, su eventual llegada al sillón municipal continúa pendiente de una definición del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), debido a que su candidatura fue presentada como primer regidor.

Durante el análisis electoral, especialistas cuestionaron que el JNE no haya definido antes de los comicios si López Aliaga podía asumir la Alcaldía de Lima en caso de resultar elegido como primer regidor. El debate se centra en la prohibición constitucional de la reelección de alcaldes y en la posibilidad de que el teniente alcalde asuma el cargo. Mientras tanto, Francis Allison habría optado por esperar los resultados del conteo rápido antes de emitir un pronunciamiento sobre los resultados.

El resultado también confirma el peso electoral de Renovación Popular en Lima. Los analistas destacaron que la agrupación habría mejorado su desempeño respecto de las elecciones municipales de 2022, cuando obtuvo alrededor del 26% de los votos válidos. En esta elección, López Aliaga habría mantenido su liderazgo pese al crecimiento registrado por Allison durante la última semana de campaña, quien terminó en segundo lugar.

RESULTADOS EN OTROS DISTRITOS

Además de Lima, Renovación Popular obtuvo resultados importantes en varios distritos, mientras que Avanza País consiguió victorias como la de Magdalena del Mar, donde Carla Robbiano alcanzó 64.3%. En el Callao, Pedro Spadaro también aparece como virtual gobernador regional con 49.5%, según los datos difundidos en el programa. Los resultados definitivos y la situación de López Aliaga deberán quedar establecidos conforme avance el conteo oficial y se pronuncie el organismo electoral correspondiente.