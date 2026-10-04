El perfil de Rafael López Aliaga: la historia del hombre que volverá al sillón municipal

Rafael López Aliaga, quien asumiría la Alcaldía de Lima tras los primeros resultados electorales, cuenta con una trayectoria vinculada al sector empresarial y a la política. Su recorrido incluye su paso por el sistema financiero, su participación en la gestión municipal y varias candidaturas electorales.

López Aliaga nació en Lima el 11 de febrero de 1961 y pasó parte de su infancia y juventud en Chiclayo. Sus padres, Fernando y Paula, eran ingenieros químicos y trabajaban como administradores en la Hacienda Pomalca. Durante su juventud, según el testimonio recogido en el perfil, decidió dedicarse a actividades vinculadas con su fe religiosa.

TRAYECTORIA

En el ámbito profesional, inició su carrera como ingeniero civil, aunque posteriormente se orientó hacia la ingeniería industrial. En 1989 ingresó a Citibank, donde se desempeñó como gerente de créditos corporativos. Más adelante dejó la entidad bancaria y, junto con otros socios, inició actividades de consultoría y posteriormente emprendimientos empresariales.

En 2007 llegó al Concejo Metropolitano de Lima como regidor. En 2020 postuló al Congreso por Solidaridad Nacional, sin conseguir un escaño. Un año después fue candidato a la Presidencia de la República por Renovación Popular. En las elecciones de 2021 obtuvo más de un millón de votos, pero no pasó a la segunda vuelta. Posteriormente, en 2022, fue elegido alcalde de Lima.

Durante su gestión municipal impulsó proyectos relacionados con infraestructura y transporte. Entre ellos se encuentran la Vía Expresa Sur y la incorporación de trenes para ampliar el servicio de transporte en la capital, iniciativas que fueron parte de su gestión.