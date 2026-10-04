Carla Robbiano tras primeros resultados en Magdalena del Mar: “Se seguirá con el trabajo que hizo Francis Allison”

Carla Robbiano, candidata de Avanza País y esposa del postulante a la Alcaldía de Lima, Francis Allison, lidera los resultados preliminares en Magdalena del Mar con 65.4% de los votos, según la boca de urna de Datum. En segundo lugar aparece Víctor Paulini, de Renovación Popular, con 19.2%, mientras que Jesús Quispichuco registra 7.8%. Los resultados deberán ser confirmados con el conteo oficial de las actas.

Tras conocer las primeras cifras, Robbiano agradeció a los vecinos que respaldaron su candidatura y señaló que el resultado representa una “doble responsabilidad”. La candidata sostuvo que dará continuidad al trabajo desarrollado durante los últimos años en el distrito y afirmó que los vecinos identificaron en ella una continuidad para las obras y proyectos pendientes.

Robbiano también aclaró que Francis Allison no ocupará un cargo en su eventual gestión municipal, aunque podría brindarle consejos debido a su conocimiento de los problemas del distrito. “Yo voy a liderar la municipalidad”, sostuvo, al remarcar que será ella quien tome las decisiones al frente de la comuna.

SOBRE ALCALDÍA DE LIMA

Respecto a la elección por la Alcaldía de Lima, Robbiano destacó la votación obtenida por su esposo y señaló que la familia aguardaría el conteo rápido antes de pronunciarse sobre el resultado definitivo. Asimismo, manifestó su respeto por los procedimientos electorales y pidió esperar el avance del conteo de votos y la información oficial de los organismos electorales.