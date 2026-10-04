Los salvajes “Mexicanos”: conozca a los cabecillas de la banda asesina que ataca Lima

La organización criminal conocida como “Los Mexicanos” se ha convertido, según las investigaciones policiales, en una de las bandas delictivas vinculadas a la extorsión contra el transporte público en Lima. El grupo habría iniciado sus actividades en la zona de La Huerta Perdida, en Barrios Altos, para posteriormente ampliar su presencia mediante alianzas con remanentes de otras organizaciones delictivas. Entre sus métodos de intimidación figuran amenazas difundidas mediante videos y ataques contra vehículos y conductores.

De acuerdo con la investigación, la organización tendría bajo su control extorsivo a 11 empresas de transporte cuyas rutas recorren diferentes sectores de Lima. La banda llevaría registros con placas, nombres de empresas y conductores, además de los pagos exigidos. Según el reportaje, la recaudación criminal superaría los 20 mil soles diarios. Los integrantes utilizan símbolos asociados a México, como su bandera y el águila, para identificar sus amenazas.

La investigación señala como presunto cabecilla a Henry Ángel Campos Anyosa, conocido como “Plátano”, quien sería el encargado de dirigir las extorsiones y ordenar ataques contra quienes no acaten sus exigencias. Como segundo hombre de la organización aparece Luis Manuel Mujica Morales, alias “Monchi”, señalado como presunto enlace entre el líder y los sicarios. También figuran Cornelio Vargas Jesús Rómulo, J. Ángel Alfredo Lozano Reyes, alias “Malcriado”, y Óscar Gianmarco Destre Villavicencio, este último capturado por la Policía en marzo de este año, según el reportaje.

ALIANZAS CON OTRAS BANDAS CRIMINALES

Las investigaciones también apuntan a una posible alianza con otras organizaciones criminales y a la participación de mujeres dentro del brazo armado de la banda. Dos de ellas, conocidas como “las mellizas”, son señaladas por la Policía como presuntas integrantes del grupo de aniquilamiento. De acuerdo con el reportaje, “Los Mexicanos” buscan extender su dominio hacia diferentes distritos de Lima mediante amenazas y ataques, manteniendo como principal objetivo a empresas y trabajadores del transporte público.