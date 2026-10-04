Habla el nuevo “Zar” de la seguridad: fue presentado y acompañó en toda la campaña a López Aliaga

Carlos Álvarez, quien acompañó a Rafael López Aliaga durante gran parte de su campaña municipal, anunció que colaborará con su eventual gestión en el diseño de estrategias contra la inseguridad ciudadana. El actor señaló que su alianza con López Aliaga está centrada exclusivamente en este tema y precisó que no pertenece a Renovación Popular ni busca asumir un cargo público. Según explicó, su participación será como una suerte de coordinador de un equipo integrado por especialistas en inteligencia y contrainteligencia de las Fuerzas Armadas y la Policía.

Entre las propuestas planteadas por Álvarez figuran la implementación de módulos unificados para atender casos de flagrancia, conectados con el Ministerio Público y las unidades policiales especializadas, así como el uso de drones y sistemas de vigilancia aérea. También planteó fortalecer la inteligencia y contrainteligencia para enfrentar a las organizaciones criminales dedicadas a la extorsión. El actor sostuvo que estas medidas deberán complementarse con una mejor formación y evaluación del personal de serenazgo antes de incorporar equipamiento de defensa.

Álvarez también puso como referencia algunas medidas aplicadas en El Salvador, país que visitó para conocer su estrategia de seguridad. Señaló que las experiencias extranjeras deberían adaptarse a la realidad peruana y no copiarse directamente. Asimismo, planteó una mayor coordinación entre la Municipalidad de Lima, la Policía, las Fuerzas Armadas y el Gobierno central, además de medidas contra la corrupción dentro de las instituciones encargadas de seguridad y del sistema penitenciario.

CARLOS ÁLVAREZ Y SU PRIORIDAD

Finalmente, el actor rechazó que su participación responda a una intención de postular nuevamente a un cargo político y afirmó que su prioridad es contribuir en la lucha contra la inseguridad. También pidió que las autoridades y fuerzas políticas dejen de lado sus diferencias para coordinar acciones frente a la criminalidad. En ese sentido, sostuvo que pondrá a disposición su experiencia y su equipo para trabajar en propuestas de seguridad y en iniciativas sociales vinculadas con la anemia, la desnutrición, la primera infancia y la salud mental.