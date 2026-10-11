La sangre llega al río por las facultades negadas: senadores y ministros casi se van a las manos

Un fuerte enfrentamiento verbal entre senadores y miembros del Ejecutivo marcó el debate sobre las facultades legislativas solicitadas por el Gobierno para combatir la criminalidad. Durante la sesión se registraron gritos, acusaciones e intercambios de frases desafiantes entre Iber Maraví, el ministro César Astudillo y el senador Francisco Calisto Yan Pietri. La discusión estuvo a punto de llegar a la confrontación física y evidenció las tensiones políticas en torno a la estrategia de seguridad.

El conflicto se produjo luego de que la Cámara de Diputados aprobara solo 20 de las 66 materias solicitadas por el Ejecutivo para legislar durante un periodo determinado. Entre las propuestas que quedaron fuera figuran medidas relacionadas con la clasificación de organizaciones criminales como grupos hostiles, disposiciones vinculadas al terrorismo y el fortalecimiento de la inteligencia operativa. El Gobierno considera que estas herramientas permitirían acelerar las acciones contra las redes delictivas.

Desde el Ejecutivo se sostiene que la Policía Nacional necesita mayor respaldo para enfrentar a organizaciones criminales que cuentan con armamento de guerra y estructuras complejas. Algunos legisladores también defienden una mayor participación de la Dirección Nacional de Inteligencia en operaciones contra estas redes. Sin embargo, otras posiciones advierten que las facultades deben estar claramente delimitadas y especificar qué normas se modificarían, así como los alcances de las medidas propuestas.

RESPALDA A MINISTRO ASTUDILLO

Ahora, el Senado deberá evaluar las atribuciones que llegaron desde la Cámara de Diputados y determinar si corresponde modificarlas dentro de los límites del procedimiento legislativo. Mientras la presidenta Keiko Fujimori expresó su respaldo al ministro Astudillo y defendió la estrategia del Gobierno, la confrontación entre autoridades dejó en evidencia la falta de consenso sobre cómo enfrentar la inseguridad. La decisión final sobre las facultades será clave para definir el alcance de las medidas que podrá adoptar el Ejecutivo.