Bermejo en la sala de Salas Arenas: expresidente del PJ asume defensa de condenado por terrorismo

El excongresista Guillermo Bermejo busca que la Corte Suprema anule la condena que recibió por el delito de afiliación a una organización terrorista. El caso fue revisado el 2 de octubre de 2026 por la Sala Penal Transitoria, presidida por el magistrado Jorge Salas Arenas, durante una audiencia que no fue transmitida por Justicia TV.

La defensa de Bermejo sostiene que no se ha acreditado su afiliación a una organización terrorista y cuestiona que no exista un documento firmado que demuestre su sometimiento a dicha agrupación. También invoca publicaciones en redes sociales en las que el exparlamentario se habría pronunciado contra Sendero Luminoso. La defensa legal está a cargo de Duberlí Rodríguez Tineo, expresidente del Poder Judicial.

TESTIMONIOS

Cabe mencionar que la condena se sustentó en testimonios que vincularían a Bermejo con campamentos de la organización de los hermanos Quispe Palomino en 2009. Según la información expuesta, los declarantes afirmaron que el excongresista habría trasladado personas a esos lugares y recibido encargos.

La revisión judicial deberá determinar si corresponde mantener o anular la condena. Mientras la defensa sostiene que no existen pruebas suficientes de afiliación, los cuestionamientos sobre los testimonios y los elementos presentados forman parte del proceso que deberá resolver la Corte Suprema.