Carlos Mesía en entrevista exclusiva con Panorama: habla el hombre que podría aprobar las facultades negadas

Carlos Mesía, presidente de la Comisión de Constitución del Senado, afirmó que se busca alcanzar acuerdos para incorporar facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo y excluidas durante la revisión en la Cámara de Diputados. En declaraciones a Panorama, sostuvo que existe disposición para debatir medidas relacionadas con la seguridad ciudadana, en medio de las tensiones políticas generadas por el recorte de las atribuciones solicitadas por el Gobierno.

Mesía consideró que la clasificación de organizaciones criminales como grupos hostiles permitiría establecer un tratamiento diferenciado frente a bandas transnacionales que ejercen control territorial y emplean armamento sofisticado. También planteó la necesidad de fortalecer la capacidad operativa de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y permitir el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía en zonas dominadas por organizaciones que utilizan armas de guerra.

El senador reconoció que las conversaciones con otras bancadas continúan y mencionó que existen posibilidades de entendimiento con Renovación Popular y Fuerza Popular. Sin embargo, precisó que cualquier modificación deberá limitarse a las materias aprobadas por la Cámara de Diputados, principalmente seguridad ciudadana y prevención ante el fenómeno de El Niño. Asimismo, indicó que los cambios no deben alterar la naturaleza de la propuesta original.

INCIDENTES EN EL SENADO

Las declaraciones se producen después del enfrentamiento verbal entre senadores y ministros durante el debate de las facultades legislativas. Mesía explicó que el incidente obligó a suspender una sesión y calificó lo ocurrido como una situación que afectó el desarrollo normal de la discusión. Finalmente, advirtió que las decisiones legislativas pueden ser cuestionadas ante el Tribunal Constitucional si se considera que se excedieron los límites establecidos en el procedimiento.