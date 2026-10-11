Héctor Ventura sobre facultades legislativas: “No es un favor a Fuerza Popular, son para combatir el crimen”

El senador de Fuerza, Héctor Ventura, defendió la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo y aseguró que la medida busca fortalecer la lucha contra la inseguridad ciudadana. Durante una entrevista con Milagros Leiva, sostuvo que estas atribuciones no representan un beneficio para su agrupación política ni para la presidenta Keiko Fujimori, sino que son herramientas para enfrentar a las organizaciones criminales que afectan a diversas regiones del país.

Ventura también se pronunció sobre el enfrentamiento verbal entre el ministro del Interior, Astudillo, y varios legisladores durante una sesión del Senado. El parlamentario consideró que los cuestionamientos y las provocaciones elevaron la tensión, aunque reconoció que el Congreso no es el escenario adecuado para conductas desafiantes. Asimismo, defendió la trayectoria militar del ministro y señaló que este cuenta con experiencia en la lucha contra el terrorismo.

Respecto a las facultades legislativas, el senador explicó que la Cámara de Senadores tiene la función de revisar y perfeccionar las propuestas aprobadas por la Cámara de Diputados. Según indicó, el reglamento parlamentario permite introducir mejoras sin desnaturalizar los expedientes remitidos. En ese sentido, defendió la posibilidad de incorporar medidas que faciliten la participación de las Fuerzas Armadas en labores de vigilancia y control en apoyo a la Policía Nacional.

HERRAMIENTAS LEGALES

Finalmente, Ventura advirtió sobre la capacidad de fuego de las organizaciones criminales y mencionó el uso de armas de largo alcance, ametralladoras, explosivos y granadas. Al referirse a la violencia registrada en zonas como Tumbes, Trujillo y Madre de Dios, sostuvo que el Estado debe proporcionar a las fuerzas del orden las herramientas legales y operativas necesarias para combatir la delincuencia y evitar nuevas muertes.