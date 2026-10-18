Las facultades estancadas en el Senado: impericia y obstruccionismo entran al tablero de ajedrez

La discusión sobre la delegación de facultades legislativas volvió a quedar estancada en el Senado, en medio de enfrentamientos entre el fujimorismo y las bancadas de oposición. La falta de quórum impidió continuar con el debate del predictamen, que incluye medidas relacionadas con la seguridad ciudadana y la prevención ante el fenómeno de El Niño.

El desacuerdo se centró en la incorporación de ocho puntos adicionales al texto aprobado previamente por la Cámara de Diputados. Mientras algunos sectores defendieron la necesidad de debatir las propuestas, legisladores de oposición cuestionaron que se ampliara el contenido del pedido y solicitaron discutir los límites de las facultades.

CONTROVERSIA

La sesión de la Comisión de Constitución también estuvo marcada por una controversia durante una votación. El senador Alejandro Aguinaga no registró su voto a tiempo, lo que generó cuestionamientos sobre el resultado anunciado por el presidente de la comisión, Carlos Mesía. La oposición rechazó continuar con la sesión en esas condiciones y varios legisladores se retiraron, dejando al grupo sin el quórum necesario.

Entre los ocho puntos adicionales figuran propuestas sobre la calificación de organizaciones criminales como grupos hostiles, el fortalecimiento del sistema de inteligencia, el apoyo militar en establecimientos penitenciarios, la vigilancia posterior al cumplimiento de condenas y el fortalecimiento de la legítima defensa. También se incluyeron medidas para simplificar trámites de obras de infraestructura vinculadas a la prevención del fenómeno de El Niño.