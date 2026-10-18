Ministro de Salud en Panorama: “Con facultades o sin facultades vamos a seguir trabajando”

El ministro de Salud, Luis Dyer, aseguró que el Gobierno continuará ejecutando operativos semanales para identificar a ciudadanos extranjeros en situación migratoria irregular y evaluar su eventual expulsión del país. Durante una entrevista en el programa Panorama, señaló que el Comando Unificado, integrado por 1.350 efectivos, ya realiza intervenciones en Lima y Callao, donde se detectó a personas que no contaban con documentos de identidad. El funcionario precisó que las acciones buscan reforzar la seguridad ciudadana y combatir a las organizaciones criminales.

Dyer aclaró que las intervenciones no están dirigidas contra toda la comunidad venezolana, sino contra quienes no puedan acreditar su identidad o situación migratoria. Asimismo, explicó que el Ministerio de Salud coordina con el Reniec mecanismos para identificar a pacientes que ingresen por emergencia con heridas de bala o arma blanca y comunicar los casos correspondientes a las autoridades. También indicó que la presidenta Keiko Fujimori conversó con su homóloga venezolana, Delcy Rodríguez, sobre la expulsión de ciudadanos indocumentados.

Respecto al pedido de facultades legislativas, el ministro cuestionó que la propuesta del Ejecutivo pasara de 66 materias y 120 días a 20 materias y 90 días, con énfasis en seguridad ciudadana y prevención ante el fenómeno El Niño. Aunque consideró que mayores atribuciones permitirían acelerar las medidas gubernamentales, remarcó que los operativos continuarán independientemente de la decisión del Congreso. “Con facultades o sin facultades vamos a seguir trabajando”, sostuvo.

SOBRE EL FENÓMENO EL NIÑO

En cuanto a la prevención de emergencias climáticas, el titular de Salud exhortó a las familias que viven cerca de los ríos a trasladarse a zonas seguras ante el riesgo de un fenómeno El Niño de gran magnitud. Según informó, el Gobierno ha preparado 30.000 albergues de emergencia, almacenado cinco toneladas de alimentos y desplegado hospitales de campaña en regiones del norte. Además, señaló que existen 75 obras hospitalarias y de centros de salud paralizadas, de las cuales 16 ya fueron destrabadas, y que se priorizarán los proyectos con mayor avance.