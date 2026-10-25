Francisco Calisto a favor de operativos para expulsar a extranjeros en situación migratoria irregular

En entrevista con Panorama, el senador sostuvo que la falta de presencia del Estado ha contribuido a la situación actual de inseguridad ciudadana.

El senador Francisco José Calisto Giampietri se pronunció sobre los operativos de expulsión de extranjeros en situación migratoria irregular realizados en distintas zonas de Lima por el Comando Unificado.

En entrevista con Panorama, sostuvo que la falta de presencia del Estado ha contribuido a la situación actual de inseguridad ciudadana. "No es nuevo en el país, sino que la falta de presencia del Estado nos ha llevado al lugar donde estamos. Lo que está pasando en el país se tiene que solucionar ya", declaró el parlamentario.

En esa línea, señaló que diversas instituciones, entre ellas Migraciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Fiscalía, entre otras instituciones, deben trabajar de manera coordinada para enfrentar la delincuencia y alcanzar los objetivos planteados en materia de seguridad.

FACULTADES LEGISLATIVAS

Finalmente, cuestionó la oposición de algunas bancadas de izquierda a la delegación de facultades legislativas solicitada por el Poder Ejecutivo. El senador consideró que esta discusión forma parte de los desafíos para adoptar medidas frente a la inseguridad que afecta a distintas zonas del país.