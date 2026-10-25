Habla el brazo derecho de la congresista Catherin Palomino: delatada por cobros indebidos a sus propios trabajadores

El exasesor de la diputada Catherine Palomino, de la bancada de Juntos por el Perú, denunció presuntas irregularidades en el funcionamiento de su despacho congresal. En un reportaje difundido por Panorama, el extrabajador, cuya identidad se mantiene en reserva, aseguró que la legisladora le habría explicado que el principal beneficio de gestionar recursos públicos no estaba en el sueldo ni en los bonos, sino en recibir un porcentaje por conseguir presupuesto para proyectos de municipalidades y gobiernos regionales ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Según el testimonio, los trabajadores debían entregar dinero en efectivo a alcaldes y representantes de comunidades que acudían a la oficina descentralizada de Huancavelica. Los montos habrían sido de S/ 100, S/ 200 y S/ 300, entre otras cantidades, y salían de los propios sueldos del personal, sin que posteriormente fueran reembolsados. El reportaje también mostró un chat en el que se comunicaba a Palomino que el presidente de la comunidad de Santa Rosa reclamaba un apoyo de S/ 500 que, según el mensaje, se le había prometido. La respuesta atribuida a la diputada fue: “Soluciona”.

El exasesor afirmó, además, que debía asumir gastos relacionados con las actividades de la legisladora, como el alquiler de una camioneta valorizado en S/ 2.000 para sus traslados a Barbadillo, alimentación, viáticos, carteles de la oficina y recibos de luz y agua. También denunció presiones para realizar estos pagos bajo la amenaza de perder su puesto de trabajo. Según su relato, otros trabajadores le señalaron que debían entregar parte de sus remuneraciones para cubrir los compromisos de la congresista.

¿QUÉ DIJO LA CONGRESISTA?

Consultada por Panorama, Catherine Palomino negó las acusaciones y afirmó que el exasesor nunca la acompañó durante sus semanas de representación. Sin embargo, el reportaje presentó fotografías publicadas en su cuenta oficial de Facebook en las que ambos aparecen durante actividades de representación. Sobre los gastos cuestionados, la legisladora compartió imágenes de conversaciones y sostuvo que realizaba los pagos de manera inmediata. La investigación también cuestionó una declaración jurada en la que habría consignado experiencia laboral en el Colegio de Arquitectos del Perú, institución cuyos documentos, según el reportaje, no registrarían un vínculo laboral durante 2022 y 2023.