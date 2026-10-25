La Refinería de Talara y las órdenes de compra de nitrógeno a pesar de tener planta propia

Petroperú se encuentra bajo cuestionamiento por órdenes de compra de nitrógeno destinadas a la refinería de Talara, pese a que el complejo cuenta con una planta propia para producir este insumo.

La denuncia periodística se produce luego de que, durante la visita del presidente ecuatoriano Daniel Noboa al Perú, se anunciaran nuevos contratos entre Petroperú y Petroecuador, los cuales permitirían generar ahorros.

Asimismo, se expuso que una empresa extranjera operaría dentro de la refinería plantas de producción de hidrógeno y nitrógeno. Además, se cuestionó los gastos asociados a estos contratos, considerando que Talara ha operado por debajo de su capacidad.

ÓRDENES DE COMPRA

Entre las órdenes de compra mencionadas figura una vinculada a una empresa identificada como Sechura, relacionada con la adquisición de nitrógeno. Un equipo periodístico de Panorama solicitó información a Petroperú para conocer las razones de estas compras y esclarecer los costos involucrados.