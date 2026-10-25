Palabra empeñada: alcaldes electos de La Molina, Miraflores, Magdalena y San Miguel prometen grandes cambios

En entrevistas con Panorama, los alcaldes electos de Miraflores, Magdalena del Mar, La Molina y San Miguel expusieron sus principales propuestas para sus próximas gestiones, con iniciativas orientadas a mejorar la seguridad ciudadana, modernizar la infraestructura y recuperar espacios públicos.

En Magdalena del Mar, Carla Robbiano señaló que buscará coordinar con distintas autoridades para impulsar iniciativas en beneficio del distrito. Entre sus propuestas mencionó la adquisición de un autobús para el transporte local y la ampliación de la iluminación pública con tecnología LED, considerando que, según indicó, alrededor del 85 % de las calles ya cuenta con este sistema.

Por su parte, Jorge Muñoz Wells anunció que evaluará obras realizadas en Miraflores. También planteó recuperar los ascensores de la Costa Verde y mejorar los servicios para los visitantes de las playas, con la instalación de baños, duchas y otras facilidades.

En La Molina, el alcalde electo Juan Carlos Martín Zurek Pardo Figueroa anunció una auditoría para revisar la calidad de las obras. Asimismo, cuestionó presuntas irregularidades en la ejecución de proyectos, las cuales deberán ser evaluadas mediante las revisiones anunciadas.

MÁS PROPUESTAS

En San Miguel, Marcos Cabrera anunció que buscará transformar el sector costero y cambiar el enfoque de los espacios actualmente ocupados por Costa 21 y Arena 1. Entre sus propuestas figuran habilitar áreas recreativas, espacios deportivos, zonas para restaurantes y lugares destinados a las mascotas.