Ministro de Justicia destaca visita al CECOT y plantea acelerar construcción de penal de máxima seguridad

Ernesto Álvarez calificó la visita como una experiencia interesante y señaló que era importante conocer de primera mano el funcionamiento del centro.

El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, se pronunció sobre la visita de la presidenta Keiko Fujimori al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en El Salvador, y la propuesta de construir dos penales en el Perú tomando como referencia algunos elementos de la experiencia salvadoreña.

En entrevista con Panorama, Álvarez calificó la visita como una experiencia interesante y señaló que era importante conocer de primera mano el funcionamiento del centro y conversar con agentes penitenciarios sobre el tratamiento de cabecillas de organizaciones criminales.

El titular de Justicia explicó que los procedimientos habituales para concretar la construcción de un penal pueden demorar entre cinco y seis años. Sin embargo, indicó que el equipo técnico trabaja en alternativas para cumplir con el encargo presidencial de construir un establecimiento de máxima seguridad en aproximadamente un año.

MEDIDAS URGENTES

Asimismo, sostuvo que la experiencia salvadoreña contempla distintas etapas. Finalmente, Álvarez advirtió que el Perú aún no enfrenta un nivel de descontrol como el que vivió El Salvador, por lo que consideró necesario adoptar medidas proporcionales y dentro del marco del Estado constitucional de derecho.