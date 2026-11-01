Panorama

01/11/2026

Los chats de la diputada Catherin Palomino: WhatsApp grupal revela que Castillo exigía cupos laborales

Panorama difundió chats que revelarían pedidos del expresidente Pedro Castillo a la diputada Catherin Palomino para designar trabajadores en su despacho.



Panorama reveló en exclusiva las comunicaciones entre la diputada de Juntos por el Perú, Catherin Palomino, y trabajadores de su despacho, en las que se aludiría a pedidos del expresidente Pedro Castillo para incorporar personal y promover iniciativas relacionadas con su situación judicial. 

Según la información, en los mensajes se mencionan cambios y rotaciones de trabajadores cada tres meses, así como la exigencia de incorporar a dos personas cuyos nombres habrían sido proporcionados por Castillo.

El material también mostraría coordinaciones vinculadas a una eventual vacancia de la presidenta Keiko Fujimori y a la búsqueda de estrategias para promover la libertad de Castillo. Además, se habría planteado como objetivo obtener representación en la Comisión de Presupuesto y recopilar contactos de alcaldes y autoridades de comunidades de Huancavelica.

HABLA EXASESOR

El exasesor de la diputada Palomino, Marco Paliza, denunció los presuntos pagos indebidos que habría realizado para mantener su puesto en el despacho y manifestó su disposición a declarar ante la Fiscalía. 


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