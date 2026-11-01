El adiós a Jorge “Coco” Nieto: Gavidia es el primer senador que se retira de su bancada en el nuevo Congreso

El senador Jorge Gavidia Rodríguez oficializó su salida del partido Buen Gobierno, convirtiéndose en el primer parlamentario en abandonar una agrupación política en el nuevo Congreso bicameral. Tras permanecer 89 días en la organización liderada por Jorge Nieto Montesinos, el legislador aseguró que su decisión responde a diferencias políticas y problemas internos que hicieron insostenible su permanencia. Además, negó que su renuncia constituya un acto de transfuguismo y sostuvo que se retira para no perjudicar al partido.

Uno de los principales motivos de la ruptura fue la votación del pedido de facultades legislativas al Ejecutivo, realizada el 21 de octubre. Según el reportaje, Jorge Nieto había planteado que los senadores se abstuvieran, mientras que Gavidia decidió votar a favor, posición que generó fuertes cuestionamientos dentro de la agrupación. El legislador también denunció haber sido relegado de determinadas decisiones y señaló que existían problemas de comunicación, imposiciones y discrepancias con la dirigencia.

Otro punto de controversia está relacionado con los aportes económicos de los integrantes de Buen Gobierno. De acuerdo con documentación presentada por Panorama, los diputados de la agrupación registraban un descuento mensual de 1.560 soles. El reportaje estimó que, considerando a los 18 diputados y siete senadores, los aportes alcanzarían los 39.000 soles mensuales. Asimismo, se cuestionó la influencia de Nieto en las reuniones semanales donde se coordinaban las posiciones políticas y las votaciones de ambas cámaras.

¿CÓMO SE MUEVE EL ESCENARIO POLÍTICO?

La salida de Gavidia también podría modificar el escenario de negociaciones y votaciones en el Senado, donde su voto adquiere relevancia para las distintas bancadas. El legislador ya ha recibido muestras de interés de otros grupos políticos, especialmente del fujimorismo, que manifestó su disposición a recibir a parlamentarios interesados en trabajar por el país. Mientras tanto, la ruptura deja al descubierto las tensiones internas de Buen Gobierno y abre interrogantes sobre la posible salida de otros integrantes de la organización.