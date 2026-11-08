Luces y sombras de los 100 días de Keiko Fujimori: presidenta no logra mayoría de aprobación ciudadana

La presidenta Keiko Fujimori cumplió sus primeros 100 días de gobierno en medio de cuestionamientos por los resultados de su gestión y la pérdida de respaldo ciudadano. Durante un mensaje grabado, la mandataria aseguró que su administración tiene un rumbo definido y destacó cuatro objetivos: enfrentar el fenómeno El Niño, combatir la delincuencia organizada, destrabar obras públicas y fortalecer las bases económicas del país. Sin embargo, las encuestas reflejan una caída de 17 puntos porcentuales en su aprobación entre agosto y octubre.

En su balance, Fujimori resaltó la creación del Comando Unificado, integrado por 1.350 efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para enfrentar el crimen organizado. También informó sobre la descolmatación de 179 kilómetros de ríos, que representa un avance del 85 % de lo programado, y la remoción de 4,5 millones de metros cúbicos de material. Asimismo, destacó la reducción de los plazos para aprobar obras por impuestos ante emergencias, de más de seis meses a 30 días, y anunció la elaboración de una propuesta para reformar la Policía Nacional.

No obstante, la seguridad ciudadana continúa siendo uno de los principales puntos débiles de su administración. Aunque la presidenta afirmó que las muertes diarias disminuyeron de 7,5 a 6,5, especialistas y ciudadanos cuestionaron que estos indicadores no se reflejen en una mayor sensación de seguridad, debido a los constantes ataques contra transportistas y los casos de extorsión. En contraste, los analistas consultados destacaron el desempeño del equipo económico y las perspectivas de crecimiento del país, que vuelven a proyectarse en torno al 4 %.

KEIKO Y SUS PROMESAS ELECTORALES

Otro cuestionamiento provino de las plataformas ciudadanas que evaluaron las promesas electorales para los primeros 100 días. Según el Observatorio de Cumplimiento de Planes de Gobierno, apenas seis de las 68 propuestas registraron algún tipo de avance verificable. A ello se sumaron las críticas al papel del presidente del Consejo de Ministros, cuya presencia y capacidad de comunicación fueron consideradas insuficientes. Así, tras sus primeros tres meses de gestión, Keiko Fujimori enfrenta el desafío de convertir sus anuncios en resultados concretos y recuperar la confianza de la población.