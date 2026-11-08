Encuesta de CIT: Keiko Fujimori registra 32% de aprobación en sus primeros 100 días de gobierno

La presidenta Keiko Fujimori registra un 32% de aprobación y un 55% de desaprobación al cumplirse sus primeros 100 días de gobierno, según la más reciente encuesta del Centro de Investigación Territorial (CIT), presentada por José Manuel Saavedra. Asimismo, un 13% de los encuestados manifestó que no sabe o no opina sobre el desempeño de la mandataria.

Los resultados evidencian una caída progresiva del respaldo ciudadano durante los últimos meses. En septiembre, Fujimori alcanzaba un 40,8% de aprobación, cifra que descendió a 35,6% en octubre y llegó al 32% en noviembre. De esta manera, la mandataria perdió casi nueve puntos porcentuales desde la primera medición.

En cuanto a la distribución geográfica, la presidenta registra sus mayores niveles de aprobación en Lima y la zona norte del país. En contraste, su respaldo es considerablemente menor en las regiones del centro, sur y oriente. Además, la desaprobación también se incrementó en Lima, situación que estaría relacionada con los cuestionamientos a la gestión de la seguridad ciudadana.

FICHA TÉCNICA

El estudio se realizó a nivel nacional con una muestra de 1.220 personas en 23 regiones del país y presenta un margen de error aproximado de 2,8 puntos porcentuales. Los resultados muestran un escenario de creciente desaprobación para el Ejecutivo, en medio de las demandas ciudadanas por medidas más efectivas frente a la criminalidad y otros problemas nacionales.