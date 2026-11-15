Canciller Carlos Espá destaca mensaje de reconciliación del papa León XIV durante su visita al Perú

El canciller Carlos Espá destacó el mensaje de reconciliación que dejó el papa León XIV durante su visita apostólica al Perú. En una entrevista, el ministro resaltó la cercanía y humildad del Sumo Pontífice, a quien describió como una persona incansable, sencilla y dispuesta a compartir con los fieles, especialmente con los niños que se acercaron a saludarlo durante sus recorridos por el país.

Espá recordó especialmente la frase del pontífice: "Podemos pensar diferente, pero podemos caminar juntos", y explicó que este mensaje invita a superar las diferencias mediante el diálogo y la convivencia. Asimismo, destacó la multitudinaria participación de los ciudadanos en las actividades religiosas, como ocurrió en Santa Cruz, Cajamarca, donde, pese a tener aproximadamente 5.000 habitantes, más de 100.000 personas asistieron a la misa celebrada durante su visita.

Respecto a la última misa del papa León XIV en la base aérea Las Palmas, Espá aseguró que se preparó un operativo especial de organización y seguridad con la participación de diferentes ministerios, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Además, confirmó que las personas que no consiguieron entradas mediante Ticketmaster podrán intentar ingresar presentando su DNI por las puertas habilitadas, de la 11 a la 16, siempre que exista disponibilidad de aforo.

SOBRE SU ÚLTIMA MISA

Finalmente, el canciller sostuvo que el Gobierno buscó evitar la politización de la visita apostólica y consideró que la presencia del pontífice debe contribuir a la reconciliación nacional. En ese sentido, señaló que el principal desafío será mantener vigentes sus enseñanzas más allá de la emoción de estos días. «El que tiene fe reza y el que reza actúa», recordó Espá, al destacar la importancia de convertir el mensaje del papa en acciones para mejorar la convivencia y el servicio público.