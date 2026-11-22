La contratación de César Figueredo Muñoz como asesor principal de la diputada Catherin Palomino, se encuentra bajo cuestionamiento luego de que un exasesor parlamentario afirmara que la legisladora habría recibido dinero para financiar la segunda vuelta de la campaña presidencial de Juntos por el Perú.

Según el testimonio de Marco Antonio Paliza, exasesor de Palomino, la congresista le habría comentado sobre la entrega de un paquete con dinero tras salir del penal de Barbadillo, donde presuntamente se habría reunido con Figueredo. Paliza sostuvo que el aporte habría sido de entre 100 mil y 150 mil soles, aunque señaló que no recuerda con precisión la cifra.

El exasesor relató que, tras salir del penal, acompañó a Palomino hasta una zona cercana al Yoke Plaza, donde habría observado que la legisladora se acercó a un vehículo blanco de alta gama y recibió un paquete. Posteriormente, aseguró que ella le habría comentado que le habían entregado 10 mil soles menos de lo esperado.

¿QUIÉN ES CÉSAR FIGUEREDO?

César Figueredo, quien trabajó como asesor de Martín Vizcarra, actualmente ocupa el cargo de asesor principal en el despacho de Palomino, con un sueldo de aproximadamente 14 mil soles. Consultado sobre su vínculo laboral con la congresista, indicó que llegó al puesto luego de presentar su currículum y que fue evaluado para la contratación.

Figueredo negó haber entregado dinero a la diputada y rechazó estar involucrado en los hechos narrados por Paliza. Asimismo, sostuvo que no necesitó pagar para conseguir su puesto de trabajo y destacó su experiencia profesional en distintas instituciones.