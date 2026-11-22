Los alcaldes electos de San Isidro, Surco, San Borja y La Victoria ya preparan sus primeras medidas y proyectos para asumir sus respectivas municipalidades desde enero. Panorama recoge sus principales promesas, que van desde reforzar la seguridad y modernizar la gestión hasta ejecutar obras y recuperar espacios públicos.

En San Isidro, Javier Eduardo Paíno Scarpatti plantea convertir al distrito en uno de los más vigilados del país, con la meta de alcanzar 5.000 cámaras de seguridad durante sus cuatro años de gestión y avanzar hacia la instalación de una cámara en cada esquina. Su propuesta contempla el uso de inteligencia artificial para detectar situaciones sospechosas y alertar al serenazgo. También anunció una transformación digital de la municipalidad mediante el denominado carnet del vecino, que permitiría acceder a servicios y asistencia para tareas domésticas básicas.

En Surco, Arturo Bobbio anunció una reorganización municipal y la implementación de una oficina de investigación forense dentro de sus primeros 100 días. También plantea el uso de pistolas eléctricas por parte del serenazgo y el seguimiento de delincuentes mediante cámaras de vigilancia. Entre sus proyectos figura la construcción de diez viviendas sociales financiadas con recursos provenientes del reciclaje, con aportes de hasta 32 mil soles por beneficiario.

En San Borja, Javier Diez Gaspard propone cubrir un tramo de la avenida Javier Prado, entre las avenidas San Luis y Guardia Civil, para convertirlo en un boulevard cultural. El proyecto contempla aprovechar el entorno donde se ubican importantes instituciones culturales y buscar apoyo de la presidenta Keiko Fujimori.

LA VICTORIA

Por su parte, Susana Saldaña asumirá la alcaldía de La Victoria con la propuesta de recuperar el Parque Cánepa y mantener su administración municipal. La alcaldesa electa señaló que este espacio genera actualmente cerca de un millón de soles mensuales, recursos que considera importantes para una municipalidad endeudada.